Екатерина Александрова вошла в топ-20 в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Екатерина Александрова смогла войти в топ-20 лучших теннисистка мира, заняв 20-е место. Другая россиянка Людмила Самсонова потеряла одну позицию и теперь идёт на 23-м месте.
Изменений в первой десятке не произошло. Возглавляет рейтинг, как и прежде, 21-летняя полька Ига Свёнтек.
Рейтинг WTA. 10 октября
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 485 очков.
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4885.
3 (3). Анетт Контавейт (Эстония)— 4010.
4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3934.
5 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 3470.
6 (6). Джессика Пегула (США) — 3447.
7 (7). Мария Саккари (Греция) — 3355.
8 (8). Кори Гауфф (США) — 3047.
9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 3025.
10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2930.
11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2895.
12 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 2571…
20 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2105…
23 (22). Людмила Самсонова (Россия) — 1937.
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