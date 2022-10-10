Екатерина Александрова вошла в топ-20 в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Екатерина Александрова смогла войти в топ-20 лучших теннисистка мира, заняв 20-е место. Другая россиянка Людмила Самсонова потеряла одну позицию и теперь идёт на 23-м месте.



Изменений в первой десятке не произошло. Возглавляет рейтинг, как и прежде, 21-летняя полька Ига Свёнтек.



Рейтинг WTA. 10 октября

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 485 очков.

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4885.

3 (3). Анетт Контавейт (Эстония)— 4010.

4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3934.

5 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 3470.

6 (6). Джессика Пегула (США) — 3447.

7 (7). Мария Саккари (Греция) — 3355.

8 (8). Кори Гауфф (США) — 3047.

9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 3025.

10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2930.

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2895.

12 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 2571…

20 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2105…

23 (22). Людмила Самсонова (Россия) — 1937.