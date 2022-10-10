Бывший министр внутренних дел Австралии: отмена запрета Джоковича — пощёчина для остальных

Бывший министр внутренних дел и член парламента Австралии Карен Эндрюс высказалась о запрете на въезд в страну сербу Новаку Джоковичу. Теннисист не может сыграть на Australian Open из-за отсутствия прививки от коронавируса.
«Это было бы пощёчиной для остальных людей в Австралии, которые поступили правильно, сделали прививку, сделали всё, что им было нужно, если бы вдруг Новаку Джоковичу разрешили вернуться в страну просто потому, что он высокопоставленный теннисист со многими миллионами долларов. Итак, если иммиграционная служба теперь решит сделать специальное объявление для Новака Джоковича, очевидный вопрос заключается в том, что вы собираетесь делать с кем-либо ещё в подобных обстоятельствах?
Я не думаю, что есть какие-либо причины, по которым это должно быть отменено просто потому, что у кого-то много денег. Таким образом, правительству явно нужно было бы посмотреть на всех остальных в этих обстоятельствах, у кого была бы аннулирована виза, и посмотреть, следует ли им разрешать въезд в страну. Это не должно быть одним правилом для Новака Джоковича и другим правилом для всех остальных, кто не стоит миллионов», — цитирует Эндрюс ABC Radio Melbourne.
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