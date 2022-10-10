Винус Уильямс: стандарт красоты сейчас — как можно пышнее

Американская теннисистка Винус Уильямс высказалась о стандарте красоты.
«Да, стандарты красоты определённо продиктованы временем и пространством, в котором мы живём, и стандарт сейчас настолько отличается от рамок, когда я только начала играть в теннис. Сейчас стандарт красоты более инклюзивен, так что это замечательно, но в то же время существует огромное давление.
Я думаю, что 20-30 лет назад стандартом красоты было «будь как можно худее», а сейчас он сместился в сторону «как можно пышнее», и существует давление для девушек, чтобы как-то вписаться в этот стандарт, и это не реально. Я всегда чувствовал себя менее комфортно, если меня втягивали в то, что было важно всем остальным. Я всегда просто хотела быть собой», — цитирует Винус Уильямс Glamour.
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