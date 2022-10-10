Крейчикова: я чувствовала, что мой настоящий уровень рядом. Он просто прячется
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Победительница турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия) Барбора Крейчикова высказалась о своём выступлении на соревнованиях. В финале она в трёх партиях оказалась сильнее первой ракетки мира, представительницы Польши Иги Свёнтек со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность матча составила 3 часа 16 минут.
«Я всегда чувствовала, что мой настоящий уровень рядом, он просто прячется. Я не просто забыла всё, что я сделала в прошлом году. Я всё ещё чувствовала, что это рядом. Мне очень приятно, что всё, через что я прошла, и всё, что произошло, изменило меня и придало дополнительную энергию. Думаю, что я другой игрок, другой человек. Я очень рада снова стать частью большой игры», — цитирует Крейчикову пресс-служба WTA.
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