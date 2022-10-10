Винус Уильямс: родители навязывали нам историю, важно было знать про афроамериканцев

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс рассказала, насколько важно знать историю афроамериканцев.
«Для нас всегда было важно знать, где мы и кто мы, потому что, если ты не знаешь, кто ты, ты не поймёшь, куда идти. Но самое главное, если вы не знаете, кем вы были в своей истории, вы не будете знать, что вам нужно сделать, чтобы быть готовыми к миру. Итак, это было так важно, и мои родители определённо навязывали нам историю, знать историю мира и историю афроамериканцев было очень важно.
Думаю, особенно в тех проблемах, с которыми мы сталкиваемся в мире… когда вы отличаетесь от других или находитесь в меньшинстве, вы сталкиваетесь с другими проблемами. Думаю, что самым важным уроком для нас было не видеть цвета. Это было похоже на: «Вам не нужно видеть цвет. Люди могут видеть ваш цвет, но это не то, как вы видите мир». Поэтому я думаю, что каждому родителю важно научить этому своего ребёнка», — приводит слова Уильямс Glamour.
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