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Крейчикова прокомментировала свою победу над первой ракеткой мира Свёнтек

Крейчикова прокомментировала свою победу над первой ракеткой мира Свёнтек
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова поделилась эмоциями от победы на турнире в Остраве (Чехия). В финале она переиграла польку Игу Свёнтек.

«Перед матчем я знала, что будет аншлаг, и все билеты были проданы. Я ожидала, что это будет большой матч, поэтому наслаждалась им. Это было очень весело. Даже когда я была подавлена, хотела сделать эту игру всё длиннее и длиннее, и просто наслаждаться. Кто-то болеет за меня, это не часто случается во время сезона в туре, когда я нахожусь вдали от дома. Так что это очень особенное чувство.

Я действительно должна сказать, что играть в финале против Иги действительно сложно, но очень рада, что смогла это сделать. Я прикладывала столько усилий и столько боролась, боролась до последнего мяча. Наверняка это один из самых важных матчей для меня, с выступлением и условиями, атмосферой, с болельщиками, просто со всем. Это был один из самых удивительных матчей для меня», — цитирует Крейчикову пресс-служба WTA.

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