Крейчикова снялась с турнира в Клуж-Напоке из-за травмы

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова приняла решение сняться с турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) в связи с травмой левого запястья. На соревнованиях она имела первый номер посева. Вместо чешки в Клуж-Напоке выступит представительница Франции Осеан Доден (LL).

Напомним, что в основной сетке турнира в Румынии также свои первые матчи сыграют Камила Рахимова (соперница — Ольга Данилович), Анастасия Потапова (соперница — Энн Ли) и Элина Аванесян (соперница — Анна Бондарь). Анна Блинкова уже вышла во второй круг, одолев Анастасию Захарову, а Варвара Грачёва уступила в первом раунде бельгийке Исалин Бонавентюр.

Полная сетка турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке доступна на «Чемпионате».