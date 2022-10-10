Крейчикова снялась с турнира в Клуж-Напоке из-за травмы
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова приняла решение сняться с турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) в связи с травмой левого запястья. На соревнованиях она имела первый номер посева. Вместо чешки в Клуж-Напоке выступит представительница Франции Осеан Доден (LL).
Напомним, что в основной сетке турнира в Румынии также свои первые матчи сыграют Камила Рахимова (соперница — Ольга Данилович), Анастасия Потапова (соперница — Энн Ли) и Элина Аванесян (соперница — Анна Бондарь). Анна Блинкова уже вышла во второй круг, одолев Анастасию Захарову, а Варвара Грачёва уступила в первом раунде бельгийке Исалин Бонавентюр.
Полная сетка турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке доступна на «Чемпионате».
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