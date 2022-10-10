Финальный матч между Свёнтек и Крейчиковой стал вторым по продолжительности в сезоне WTA
Поделиться
Финальный матч турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия) между первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек и представительницы Чехии Барборы Крейчиковой стал стал вторым по продолжительности в сезоне WTA-туре.
Самые продолжительные финалы сезона в WTA-туре:
1. Кая Юван (Словения) — Анжелика Кербер (Германия) — 3 часа 17 минут
2. Ига Свёнтек (Польша) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 3 часа 16 минут
3. Катержина Синякова (Чехия) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 3 часа 7 минут
4. Анетт Контавейт (Эстония) — Мария Саккари (Греция) — 2 часа 57 минут
5. Лейла Фернандес (Канада) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — 2 часа 53 минуты
Крейчикова оказалась сильнее своей соперницы со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.
Комментарии
- 10 октября 2022
-
18:35
-
18:20
-
18:04
-
17:52
-
17:52
-
17:35
-
16:40
-
16:15
-
16:02
-
15:11
-
14:20
-
13:49
-
13:21
-
12:53
-
11:19
-
11:09
-
10:55
-
10:36
-
10:10
-
09:47
-
09:32
-
09:22
-
09:17
-
08:37
-
07:23
-
06:20
-
05:58
-
00:39
- 9 октября 2022
-
23:40
-
23:20
-
23:14
-
22:37
-
22:35
-
21:44
-
21:25
Партнерский контент