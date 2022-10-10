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Финальный матч между Свёнтек и Крейчиковой стал вторым по продолжительности в сезоне WTA

Финальный матч между Свёнтек и Крейчиковой стал вторым по продолжительности в сезоне WTA
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Финальный матч турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия) между первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек и представительницы Чехии Барборы Крейчиковой стал стал вторым по продолжительности в сезоне WTA-туре.

Самые продолжительные финалы сезона в WTA-туре:

1. Кая Юван (Словения) — Анжелика Кербер (Германия) — 3 часа 17 минут
2. Ига Свёнтек (Польша) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 3 часа 16 минут
3. Катержина Синякова (Чехия) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 3 часа 7 минут
4. Анетт Контавейт (Эстония) — Мария Саккари (Греция) — 2 часа 57 минут
5. Лейла Фернандес (Канада) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — 2 часа 53 минуты

Крейчикова оказалась сильнее своей соперницы со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.

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