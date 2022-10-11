Серена Уильямс показала видео зажигательного танца с факелом. Эжени Бушар отреагировала

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила видео, в котором показано, как она зажигательно танцует с факелом.
На пост отреагировала финалистка Уимблдона 2014 года Эжени Бушар.
«Окончание карьеры тебе очень идёт», — написала она в комментариях.
Напомним, ранее Серена Уильямс объявила, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.
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