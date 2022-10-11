Маррей рассказал об эмоциях от участия в Кубке Лэйвера, где Федерер завершил карьеру

Шотландский теннисист Энди Маррей рассказал об эмоциях, которые испытал во время Кубка Лэйвера. На этом турнире, фактически являющемся выставочном, хоть и включённым в календарь ATP, последний матч в своей карьере провёл швейцарец Роджер Федерер. Он сыграл в паре с испанцем Рафаэлем Надалем.



«Было странно, что Роджер и Рафа сыграли вместе в паре. Я испытывал очень большие эмоции, мы записали множество интервью. Нас спрашивали про последние 15 лет карьеры. Хоть я пока никуда и не ухожу, я никогда столько не думал об этом периоде своей жизни», — цитирует Маррея Cadena Ser.

Федерер за карьеру выиграл 20 турниров «Большого шлема». В последние годы он залечивал травмы, и решил уже не возобновлять карьеру из-за проблем с коленом. При этом Федерер сказал, что, вероятно, периодически будет выступать на выставочных турнирах.