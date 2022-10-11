«Одно из моих любимых». Новак Джокович — о совместном фото с Федерером и Надалем
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на пост Ивана Любичича, тренера швейцарца Роджера Федерера в социальных сетях.
Любичич опубликовал совместное фото Федерера с Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера – 2022, который прошёл в Лондоне (Великобритания) и стал для его подопечного последним в карьере.
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Федерер сыграл свой последний матч в паре с Надалем, они, как и Джокович, представляли сборную Европы, которая в итоге впервые в истории турнира проиграла команде мира.
«Моё любимое фото, связанное с теннисом», — написал под снимком Любичич.
«Тоже одно из моих любимых», — отреагировал Джокович.
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