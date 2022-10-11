«Радукану — больная». Чесноков — о прекращении сотрудничества Турсунова с теннисисткой
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков эмоционально отреагировал на новость о прекращении сотрудничества между российским тренером Дмитрием Турсуновым и чемпионкой US Open – 2022 британкой Эммой Радукану.
«Радукану — больная. Она выиграла US Open, а на следующий день объявила о прекращении сотрудничества с тренером. Я уверен, что она может сегодня взять тренера, а уже завтра разорвать с ним отношения. В этом плане Эмма неадекватная.
Такое непостоянство… Голова полностью поехала после победы на US Open. Я не видел ни одного игрока в туре, который менял бы тренеров практически каждый день», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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