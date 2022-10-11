Седьмая ракетка мира Мария Саккари проиграла квалифаеру на старте турнира в Сан-Диего
Поделиться
Седьмая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари потерпела поражение на старте турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США).
В матче первого круга пятая сеяная Саккари (WC) проиграла 77-му номеру рейтинга хорватке Донне Векич (Q) со счётом 6:7 (3:7), 1:6. Встреча продлилась 1 час 38 минут. Саккари четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Векич семь эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных.
В следующем раунде Векич сразится с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия) — Кэролайн Доулхайд (США, Q).
Призовой фонд соревнований в Сан-Диего составил $ 757 900. Они продлятся до 16 октября.
Комментарии
- 11 октября 2022
-
23:19
-
22:39
-
22:31
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:38
-
19:56
-
19:44
-
19:36
-
19:25
-
19:00
-
17:53
-
16:45
-
16:27
-
16:00
-
15:33
-
14:20
-
13:43
-
13:19
-
12:46
-
12:01
-
11:09
-
10:37
-
10:35
-
10:32
-
10:11
-
09:55
-
09:38
-
09:16
-
08:31
-
08:11
-
07:34
-
07:26
-
07:15
Партнерский контент