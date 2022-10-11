Седьмая ракетка мира Мария Саккари проиграла квалифаеру на старте турнира в Сан-Диего

Седьмая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари потерпела поражение на старте турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США).

В матче первого круга пятая сеяная Саккари (WC) проиграла 77-му номеру рейтинга хорватке Донне Векич (Q) со счётом 6:7 (3:7), 1:6. Встреча продлилась 1 час 38 минут. Саккари четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Векич семь эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных.

В следующем раунде Векич сразится с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия) — Кэролайн Доулхайд (США, Q).

Призовой фонд соревнований в Сан-Диего составил $ 757 900. Они продлятся до 16 октября.