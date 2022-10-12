Британские болельщики сравнили с «Уотфордом» Радукану, расставшуюся с тренером Турсуновым

Британские любители тенниса отреагировали на очередную смену тренера соотечественницей Эммой Радукану. Ранее стало известно, что чемпионка US Open прекратила сотрудничество с российским специалистом Дмитрием Турсуновым.
После начала совместной работы с Турсуновым Радукану провела лишь 15 матчей, в которых одержала восемь побед. Дмитрий стал уже четвёртым тренером британской теннисистки за последние 15 месяцев.
В Великобритании Радукану сравнили с футбольным клубом «Уотфорд», который в последнее время также часто менял тренеров. С 2020 года команда сменила семь тренеров.
Болельщики начали оставлять остроумные комментарии под статьями о смене тренера Радукану.
«Что делает здесь новость о «Уотфорде»?» — написал один из пользователей.
«Радукану — «Уотфорд» тенниса», — добавил другой.
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