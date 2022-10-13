Хольгер Руне прокомментировал решение сотрудничать с Патриком Муратоглу

27-я ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал то, что его тренером стал известный французский специалист Патрик Муратоглу, бывший тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс и нынешний наставник двукратной чемпионки ТБШ румынки Симоны Халеп, которая досрочно завершила сезон. Ранее стало известно, что Муратоглу и Руне будут сотрудничать как минимум до конца сезона-2022.

«Оживим оставшуюся часть сезона-2022. Патрик присоединится ко мне и моей команде до конца года. Это потрясающая возможность, и у нас есть много целей, которые мы должны достичь.

Я очень рад. Увидимся на корте», — написал Руне в своих социальных сетях.



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