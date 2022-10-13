Энди Маррей высказался о Карлосе Алькарасе, ставшем самой молодой первой ракеткой мира

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Энди Маррей поделился мнением о 19-летнем лидере рейтинга ATP Карлосе Алькарасе. После победы на US Open 2022 года Алькарас возглавил рейтинг ATP и стал самой молодой первой ракеткой мира. До этого рекорд принадлежал австралийцу Ллейтону Хьюитту, который стал первым номером в 2002 году, когда ему было 20 лет.

«Не знаю, будет ли он всегда на первом месте. Но он всегда будет на первых строчках, будь то первое место, второе или третье. Заранее невозможно сказать. Но он будет сражаться за крупнейшие титулы на протяжении многих лет.

Он особый талант. Он невероятно силён физически. Он хорошо двигается по корту. С психологией у него порядок», — приводит слова Маррея Eurosport.

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