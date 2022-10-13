Маррей отметил собственный бойцовский характер в матче на турнире в Хихоне

Шотландский теннисист Энди Маррей прокомментировал выход в четвертьфинал турнира ATP-250 в Хихоне (Испания). В матче 2-го круга турнира экс-первая ракетка мира обыграл аргентинца Педро Качина. Встреча закончилась со счётом 2:6, 7:5, 7:6 (7:3).



«Думаю, что я здорово подавал во втором и третьем сетах. Я очень упорно боролся.



В первом сете я играл неудачно, Педро отлично подавал. Мне не удавалось вернуть подачу. Но затем я изменил свою игру, у меня появилось больше шансов, чтобы сделать брейк. Я здорово боролся, чтобы дважды вернуться с брейка в третьем сете», — цитирует Маррея Eurosport.



Следующим соперником Маррея будет победитель матча Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Себастьян Корда (США).

Призовой фонд хардовых соревнований в Хихоне превышает € 612 тыс.