Фелисьяно Лопес: Надаль — сын, которого хотела бы иметь любая мать
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Бывший испанский теннисист Фелисьяно Лопес поделился мнением о соотечественнике Рафаэле Надале. Лопес рассказал, что Надаль стремится побеждать в любой игре. И этот бойцовский дух он распространяет в том числе на покер. Также бывший теннисист отметил человеческие качества Рафаэля, которые сделали его любимцем в Испании.
«Рафа хочет во всём побеждать, в любой игре. Он сделает всё, чтобы победить. Мы иногда играем в покер. И Надаль — отличный игрок, агрессивный. Но он действительно здорово играет в покер.
Думаю, что он уже вышел за пределы тенниса. Его очень любят в Испании, он всем нравится своими человеческими качествами. Рафаэль всегда борется до конца. Он — сын, которого хотела бы иметь любая мать», — цитирует Лопеса Tennis365.
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