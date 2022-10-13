Рублёв в третий раз подряд обыграл Ивашко

Российский теннисист Андрей Рублёв продлил удачную серию в матчах с белорусом Ильёй Ивашко. Россиянин обыграл соперника в матче второго круга турнира в Хихоне (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:3, 5:7, 6:4.



Соперники встречались в третий раз. Все три матча завершились победами Рублёва. Ранее их пути пересекались на турнире в Санкт-Петербурге (Россия) в 2021 и 2019 году. Тогда Рублёв побеждал со счётом 6:4, 6:4 и 4:6, 6:0, 6:4.



Рублёв в 10 последних матчах на всех турнирах одержал восьмую победу. За это время он уступил лишь греку Стефаносу Циципасу на турнире в Астане (Казахстан) со счётом 6:4, 4:6, 3:6 и американцу Фрэнсису Тиафо на US Open. Тот матч закончился со счётом 3:6 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6.

В четвертьфинале турнира в Хихоне Рублёв сыграет с американцем Томми Полом. Тот в матче второго круга обыграл Николаса Альварес Варону из Испании.



Призовой фонд турнира в Хихоне превышает € 612 тыс.