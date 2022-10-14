Бадоса без особых проблем вышла в третий круг турнира в Сан-Диего

4-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса пробилась в третий круг турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США).
В матче второго круга Бадоса (5-й номер рейтинга) одержала победу над представителем США Луизой Чирико (196-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:3. Встреча продлилась 52 минуты. Бадоса шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из семи (86%) брейк-пойнтов. На счету Чирико нет эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх возможных (67%).
Следующим соперником Бадосы станет Даниэль Коллинз из США (19-й номер рейтинга). Американка в прошлом круге обыграла Мартину Тревизан из Италии, которая находится на 31-м месте в рейтинге.
Призовой фонд турнира в Сан-Диего составил $ 757 900.
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