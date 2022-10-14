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Бадоса без особых проблем вышла в третий круг турнира в Сан-Диего

Бадоса без особых проблем вышла в третий круг турнира в Сан-Диего
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4-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса пробилась в третий круг турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США).

В матче второго круга Бадоса (5-й номер рейтинга) одержала победу над представителем США Луизой Чирико (196-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:3. Встреча продлилась 52 минуты. Бадоса шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из семи (86%) брейк-пойнтов. На счету Чирико нет эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх возможных (67%).

Следующим соперником Бадосы станет Даниэль Коллинз из США (19-й номер рейтинга). Американка в прошлом круге обыграла Мартину Тревизан из Италии, которая находится на 31-м месте в рейтинге.

Призовой фонд турнира в Сан-Диего составил $ 757 900.

Сан-Диего (ж). 2-й круг
14 октября 2022, пятница. 06:30 МСК
Луиза Чирико
196
США
Луиза Чирико
Л. Чирико
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3  
6 		6  
         
Паула Бадоса
4
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Комментарии
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