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3-я ракетка мира Контавейт объявила о досрочном завершении сезона. Анетт выпадет из топ-10

3-я ракетка мира Контавейт объявила о досрочном завершении сезона. Анетт выпадет из топ-10
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Третья ракетка мира эстонская теннисистка Анетт Контавейт, ранее снявшаяся с турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика), который пройдёт с 17 по 23 октября, официально подтвердила, что завершила сезон.

«К сожалению, мне не удастся сыграть в Гвадалахаре, так как моя спина всё ещё болит после Остравы. Это означает, что сезон-2022 для меня закончен», — написала она в своих социальных сетях.

Результаты в 2022 году не позволили Контавейт отобраться на Итоговый чемпионат WTA. Анетт провела 45 матчей, в которых потерпела 16 поражений. К концу года эстонке нужно было защищать несколько титулов, чего ей сделать не удалось. Бывшая подопечная россиянина Дмитрия Турсунова покинет топ-10 рейтинга WTA.

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