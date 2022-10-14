Бадоса: люди говорили, что я следующая Мария Шарапова, но это слишком сложно для меня

Испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о сравнении с россиянкой Марией Шараповой.
«Люди говорили мне, что я следующая Мария Шарапова. Я была очень молода и не была готова слушать все это. Это было супер масштабно, много ожиданий и давления… Ожидать, что я буду выигрывать каждый матч, было слишком опрометчиво.
Помню, несколько лет у меня была депрессия и сильное беспокойство. У меня было много проблем с психическим здоровьем. Моя голова не была готова выслушивать все эти вещи и соревноваться. Я не была достаточно взрослой, чтобы знать, как справиться со всеми этими эмоциями в тот момент. Я много боролась в течение нескольких лет, может быть, 2-3 года, это было очень тяжело для меня, ведь даже не продвигалась в рейтинге и теряла многое», — цитирует Бадосу WTA.
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