Коллинз вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе, обыграв Бадосу

В Сан-Диего (США) на стадионе «Барнс Теннис Сентер. Стэдиум» состоялся матч 1/4 финала одноимённого турнира категории WTA-500, в котором сошлась 28-летняя американка Даниэль Коллинз (19-я ракетка мира) и 24-летняя представительница Испании Паула Бадоса (4-я ракетка планеты).



Встреча завершилась победой Коллинз – 7:6 (5), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 57 минут.



На счету Коллинз четыре подачи навылет, 10 двойных ошибок и шесть из девяти (67%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – шесть эйсов, две двойные ошибки и пять удачных брейк-пойнтов из 16 (31%).



В полуфинале турнира соперницей Даниэль Коллинз станет хорватка Донна Векич, которая в своём четвертьфинальном матче обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко.