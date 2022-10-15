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Коллинз вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе, обыграв Бадосу

Коллинз вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе, обыграв Бадосу
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В Сан-Диего (США) на стадионе «Барнс Теннис Сентер. Стэдиум» состоялся матч 1/4 финала одноимённого турнира категории WTA-500, в котором сошлась 28-летняя американка Даниэль Коллинз (19-я ракетка мира) и 24-летняя представительница Испании Паула Бадоса (4-я ракетка планеты).

Встреча завершилась победой Коллинз – 7:6 (5), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 57 минут.

На счету Коллинз четыре подачи навылет, 10 двойных ошибок и шесть из девяти (67%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – шесть эйсов, две двойные ошибки и пять удачных брейк-пойнтов из 16 (31%).

В полуфинале турнира соперницей Даниэль Коллинз станет хорватка Донна Векич, которая в своём четвертьфинальном матче обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко.

Сан-Диего (ж). 1/4 финала
15 октября 2022, суббота. 05:05 МСК
Даниэль Коллинз
19
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 5 		4  
         
Паула Бадоса
4
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
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