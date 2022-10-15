Кирьос выбрал четырёх теннисистов, которых бы он взял в баскетбольную команду
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21-я ракетка мира Ник Кирьос назвал четвёрку теннисистов, с которыми бы он сыграл в баскетбол. В стартовую пятёрку вошли американцы Джек Сок и Райлли Опелка, француз Гаэль Монфис, австралиец Танаси Коккинакис и сам Кирьос. Об этом Ник написал в своих социальных сетях, ответив на вопрос одного из подписчиков.
Напомним, выход в финал Уимблдона-2022 — высшее достижение Ника Кирьоса на турнирах «Большого шлема». На Australian Open и US Open он по разу выходил в четвертьфинал, а на «Ролан Гаррос» не проходил дальше третьего раунда. Ник пропустил последние пять Открытых чемпионатов Франции — турнир проходит на грунте, его нелюбимом покрытии.
До этого австралиец высказался о своей роли «злодея» в мужском туре.
Новость по темеНик Кирьос высказался о своей роли «злодея» в теннисе
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