Кирьос выбрал четырёх теннисистов, которых бы он взял в баскетбольную команду

21-я ракетка мира Ник Кирьос назвал четвёрку теннисистов, с которыми бы он сыграл в баскетбол. В стартовую пятёрку вошли американцы Джек Сок и Райлли Опелка, француз Гаэль Монфис, австралиец Танаси Коккинакис и сам Кирьос. Об этом Ник написал в своих социальных сетях, ответив на вопрос одного из подписчиков.

Напомним, выход в финал Уимблдона-2022 — высшее достижение Ника Кирьоса на турнирах «Большого шлема». На Australian Open и US Open он по разу выходил в четвертьфинал, а на «Ролан Гаррос» не проходил дальше третьего раунда. Ник пропустил последние пять Открытых чемпионатов Франции — турнир проходит на грунте, его нелюбимом покрытии.

До этого австралиец высказался о своей роли «злодея» в мужском туре.