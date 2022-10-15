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Даниил Медведев стал отцом

Даниил Медведев стал отцом
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У российского теннисиста и чемпиона US Open-2021 Даниила Медведева и его жены Дарьи родилась дочь. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАНИИЛА МЕДВЕДЕВА

«14.10.2022. Добро пожаловать в мир, малышка», — написал теннисист.

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