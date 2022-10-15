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Феликс Оже-Альяссим уверенно обыграл Лоренцо Музетти и вышел в финал турнира во Флоренции

Феликс Оже-Альяссим уверенно обыграл Лоренцо Музетти и вышел в финал турнира во Флоренции
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13-й номер мирового рейтинга канадец Феликс Оже-Альяссим уверенно вышел в финал хардового турнира категории ATP-250 во Флоренции (Италия), обыграв итальянца Лоренцо Музетти (28-й в рейтинге ATP). Оже-Альяссим расправился с соперником со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Канадец восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. Лоренцо Музетти выполнил три эйса, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух возможных.

В финале Феликс Оже-Альяссим встретится с американцем Джеффри-Джоном Вулфом, который в полуфинале обыграл шведа Микаэля Имера.

Призовой фонд турнира во Флоренции составил € 612 тыс. Финал состоится завтра, 16 октября.

Флоренция. 1/2 финала
15 октября 2022, суббота. 22:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
13
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Лоренцо Музетти
28
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
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