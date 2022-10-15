Феликс Оже-Альяссим уверенно обыграл Лоренцо Музетти и вышел в финал турнира во Флоренции

13-й номер мирового рейтинга канадец Феликс Оже-Альяссим уверенно вышел в финал хардового турнира категории ATP-250 во Флоренции (Италия), обыграв итальянца Лоренцо Музетти (28-й в рейтинге ATP). Оже-Альяссим расправился с соперником со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Канадец восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. Лоренцо Музетти выполнил три эйса, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух возможных.

В финале Феликс Оже-Альяссим встретится с американцем Джеффри-Джоном Вулфом, который в полуфинале обыграл шведа Микаэля Имера.

Призовой фонд турнира во Флоренции составил € 612 тыс. Финал состоится завтра, 16 октября.