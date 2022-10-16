Оже-Альяссим, уступивший 9 финалов из 10, высказался о главном матче во Флоренции

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (13-я ракетка мира) прокомментировал предстоящий финал с представителем США Джеффри-Джоном Вулфом (75-й номер мирового рейтинга) на турнире категории ATP-250 во Флоренции. Встреча пройдёт 16 октября на хардовом покрытии. Матч начнётся не ранее 18:00 мск.

«Финал – это всегда сложно. Нужно показывать лучший теннис, потому что встречаются два лучших игрока недели. Вулф очень хорошо играет, мощно подаёт. Если мы оба будем подавать так, как подавали всю неделю, матч будет очень напряжённым. Мне нужно поработать над приёмом и подготовиться к хорошей борьбе», — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.

Единственный раз Феликс Оже-Альяссим победил на турнире в Роттерадаме. Канадец также участвовал в девяти финалах турниров ATP, однако ни в одном из них не смог взять трофей.