Остапенко начала работу с бывшим тренером Наоми Осаки и Каролины Плишковой

Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года 25-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко (17-й номер мирового рейтинга) теперь сотрудничает с немецким специалистом Сашей Бажином. Спортсменка приступила к тренировкам с тренером на турнире в Гвадалахаре.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА GABY

Ранее Саша Бажин работал с Сереной Уильямс, Каролиной Плишковой, Даяной Ястремской, Наоми Осакой, Кристиной Младенович.

После победы на «Ролан Гаррос» 2017 года Остапенко ни разу не смогла выйти в финал на турнирах «Большого шлема». На Уимблдоне-2017 она дошла до четвертьфинала, а на Уимблдоне-2018 — до полуфинала. В сезоне-2022 Елена не проходила дальше четвёртого раунда на мэйджорах. На Australian Open она проиграла в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — во втором, на Уимблдоне — в четвёртом, на US Open — в первом.