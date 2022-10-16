«У меня заблокировалась диафрагма». Музетти — о матче с Оже-Альяссимом

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о своём состоянии во время полуфинального матча с Феликсом Оже-Альяссимом на турнире во Флоренции. Музетти уступил канадцу в двух сетах.

«У меня болел живот, заблокировалась диафрагма. Не знаю, как это описать. Это на меня серьезно повлияло, хотя я и не хочу умалять заслуги Феликса. В юниорах у меня возникали похожие проблемы, когда я еще не привык к определенному давлению. Потом такого долго не было, но снова случилось против Баеса на молодежном итоговом в прошлом году.



Когда ты выходишь на корт, с этим трудно справиться. Я никогда не страдал от панических атак, но с этим невозможно справиться по ходу игры. Нужно время, чтобы все нормализовалось. Я не хотел сниматься, потому что посчитал это неправильным. Решил, что лучше попробую закончить матч достойно.



Сейчас я чувствую слабость и грусть из-за того, как закончился турнир. Надеюсь, такое больше не повторится. Мне не нужны советы врачей или физиков-ядерщиков (смеется). Это физиологическая история. Как будто воздух не попадал в легкие», — цитирует Музетти Eurosport.