Андрей Ольховский оценил победу Андрея Рублёва на турнире в Хихоне

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о победе россиянина Андрея Рублёва на турнире категории ATP-250 в Испании. В финале он одолел американца Себастьяна Корду со счётом 6:3, 6:2.
«Андрей молодец. Он являлся фаворитом и самого матча, и турнира. Он показал очень хороший теннис, поэтому рад за него. Турнир был очень важный в плане отбора на Итоговый турнир.
Если он будет продолжать так играть, то у него хорошие шансы попасть на Итоговый турнир. На мой взгляд, основной турнир всё равно будет в Париже», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Эта победа позволила Рублёву взять 12-й титул ATP в карьере (в одиночном разряде). До этого россиянин выигрывал соревнования в Умаге (2017), Москве (2019), Вене, Санкт-Петербурге, Гамбурге, Аделаиде, Дохе (все — 2020), Роттердаме (2021), Белграде, Дубае, Марселе (2022).
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