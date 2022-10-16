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Анна Блинкова стала победительницей турнира в Румынии

Анна Блинкова стала победительницей турнира в Румынии
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Российская теннисистка Анна Блинкова (138-я ракетка мира) стала победительницей хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), обыграв итальянку Ясмине Паолини (78-й номер мирового рейтинга). Встреча проходила на центральном корте стадиона «БТ Арена».

Блинкова одержала победу со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. На счету Паолини ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх. Блинкова четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести возможных.

По пути к трофею Анна Блинкова обыграла таких теннисисток, как россиянки Анна Захарова и Анастасия Потапова, а также китаянка Синьюй Ван и украинка Ангелина Калинина.

Призовой фонд турнира составил $ 251 750.

Клуж-Напока. Финал
16 октября 2022, воскресенье. 17:40 МСК
Ясмине Паолини
78
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		3 6
         
Анна Блинкова
138
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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