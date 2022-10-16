Анна Блинкова стала победительницей турнира в Румынии

Российская теннисистка Анна Блинкова (138-я ракетка мира) стала победительницей хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), обыграв итальянку Ясмине Паолини (78-й номер мирового рейтинга). Встреча проходила на центральном корте стадиона «БТ Арена».
Блинкова одержала победу со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. На счету Паолини ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх. Блинкова четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести возможных.
По пути к трофею Анна Блинкова обыграла таких теннисисток, как россиянки Анна Захарова и Анастасия Потапова, а также китаянка Синьюй Ван и украинка Ангелина Калинина.
Призовой фонд турнира составил $ 251 750.
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|3
|6
- 16 октября 2022
-
19:49
-
19:39
-
19:19
-
18:22
-
17:34
-
17:22
-
16:58
-
16:40
-
16:34
-
16:23
-
16:15
-
15:58
-
14:58
-
14:23
-
13:33
-
13:20
-
12:30
-
11:25
-
10:52
-
10:41
-
10:24
-
10:12
-
09:27
-
08:13
-
05:35
-
03:22
-
00:39
-
00:06
- 15 октября 2022
-
23:22
-
22:51
-
21:50
-
21:26
-
21:08
-
20:53
-
20:40