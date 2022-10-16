Видеообзор завоевания первого трофея в карьере Анны Блинковой

Российская теннисистка Анна Блинкова (138-я ракетка мира) стала победительницей хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

В финале россиянка обыграла итальянку Ясмине Паолини (78-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. Встреча проходила на центральном корте стадиона «БТ Арена».

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми интересными моментами матча Анна Блинкова — Ясмине Паолини:

Видео доступно на канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

По пути к трофею Анна Блинкова обыграла таких теннисисток, как россиянки Анна Захарова и Анастасия Потапова, а также китаянка Синьюй Ван и украинка Ангелина Калинина.

Призовой фонд турнира составил $ 251 750.