Елена Веснина поздравила Анну Блинкову с дебютным трофеем WTA
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Российская теннисистка, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина в социальных сетях поздравила Анну Блинкову с завоеванием дебютного трофея на уровне WTA.
«Аня, умница! С дебютным трофеем WTA», — написала Веснина, прикрепив фотографию Блинковой с трофеем.
Российская теннисистка Анна Блинкова (138-я ракетка мира) стала победительницей хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), обыграв итальянку Ясмине Паолини (78-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:2, 3:6, 6:2. По пути к трофею Анна Блинкова обыграла таких теннисисток, как россиянки Анна Захарова и Анастасия Потапова, а также китаянка Синьюй Ван и украинка Ангелина Калинина. Призовой фонд турнира составил $ 251 750.
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