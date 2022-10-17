Елена Веснина поздравила Анну Блинкову с дебютным трофеем WTA

Российская теннисистка, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина в социальных сетях поздравила Анну Блинкову с завоеванием дебютного трофея на уровне WTA.

«Аня, умница! С дебютным трофеем WTA», — написала Веснина, прикрепив фотографию Блинковой с трофеем.

Российская теннисистка Анна Блинкова (138-я ракетка мира) стала победительницей хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), обыграв итальянку Ясмине Паолини (78-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:2, 3:6, 6:2. По пути к трофею Анна Блинкова обыграла таких теннисисток, как россиянки Анна Захарова и Анастасия Потапова, а также китаянка Синьюй Ван и украинка Ангелина Калинина. Призовой фонд турнира составил $ 251 750.