Янник Синнер и Линдси Вон вместе катались на лыжах в Италии. Фото

12-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в своих социальных сетях рассказал о том, что встретился со знаменитой горнолыжницей, олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, американкой Линдси Вонн.

Фото: из личного архива Синнера

Фото: из личного архива Синнера

«Катание с Линдси на лыжах рядом с моим родным городом — это то, чем я буду дорожить долгое время. Трудно выразить словами то, насколько особенным для меня было провести день и покататься на лыжах с одной из лучших, которая когда-либо делала это», — написал Синнер, прикрепив фотографии с Вонн.

37-летняя Линдси Вонн — обладательница четырёх Кубков мира в общем зачёте (сезоны-2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 и 2011/2012), двукратная чемпионка мира.

21-летний Янник Синнер – обладатель шести трофеев уровня ATP.