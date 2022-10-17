Янник Синнер и Линдси Вон вместе катались на лыжах в Италии. Фото

12-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в своих социальных сетях рассказал о том, что встретился со знаменитой горнолыжницей, олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, американкой Линдси Вонн.
Фото: из личного архива Синнера
Фото: из личного архива Синнера
«Катание с Линдси на лыжах рядом с моим родным городом — это то, чем я буду дорожить долгое время. Трудно выразить словами то, насколько особенным для меня было провести день и покататься на лыжах с одной из лучших, которая когда-либо делала это», — написал Синнер, прикрепив фотографии с Вонн.
37-летняя Линдси Вонн — обладательница четырёх Кубков мира в общем зачёте (сезоны-2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 и 2011/2012), двукратная чемпионка мира.
21-летний Янник Синнер – обладатель шести трофеев уровня ATP.
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