Блинкова вернётся в топ-100 мирового рейтинга после победы на турнире в Клуж-Напоке

Российская теннисистка Анна Блинкова после успешного выступления на турнире в Клуж-Напоке (Румыния) вернётся в топ-100 мирового рейтинга. Сейчас она занимает 138-е место в рейтинге WTA. Но победа на турнире WTA-250 позволит ей подняться на 80-е место. За победу на турнире она получит 280 рейтинговых очков.



В первой сотне Блинкова не была с сентября 2021 года. Наивысшей позиции в карьере она достигла в феврале 2020 года. Тогда Анна занимала 54-е место в рейтинге.

В финале турнира Блинкова обыграла итальянку Ясмине Паолини со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. На счету Паолини ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх. Блинкова четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести возможных.



Призовой фонд турнира составил $ 251 750.