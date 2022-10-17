Чесноков оценил шансы Медведева и Рублёва попасть на Итоговый турнир ATP

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал шансы российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва квалифицироваться на Итоговый турнир ATP.
«Я думаю, у них очень хорошие шансы попасть на Итоговый турнир. Даже если они начнут проигрывать всем подряд, у них хороший запас очков. Чтобы их не пустить, нужно очень хорошо выступить и выиграть практически все оставшиеся турниры, а их осталось немного. Думаю, что Медведев и Рублёв отберутся», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Даниил Медведев и Андрей Рублёв идут на пятом и шестом месте в Чемпионской гонке ATP.
Чемпионская гонка ATP от 17 октября
1. Карлос Алькарас (Испания) — 6460.
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.
3. Каспер Рууд (Норвегия) — 4930.
4. Стефанос Циципас (Греция) — 4885.
5. Даниил Медведев (Россия) — 3555.
6. Андрей Рублёв (Россия) — 3440.
7. (8) Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3065.
8. (7) Тейлор Фритц (США) — 2885.
9. Хуберт Хуркач (Польша) — 2725.
10. Новак Джокович (Сербия) — 2720…
17. Карен Хачанов (Россия) — 1900…
61. (63) Аслан Карацев (Россия) — 755…
87. Роман Сафиуллин (Россия) — 586…
92. Павел Котов (Россия) — 558.
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