Чесноков оценил шансы Медведева и Рублёва попасть на Итоговый турнир ATP

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал шансы российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва квалифицироваться на Итоговый турнир ATP.

«Я думаю, у них очень хорошие шансы попасть на Итоговый турнир. Даже если они начнут проигрывать всем подряд, у них хороший запас очков. Чтобы их не пустить, нужно очень хорошо выступить и выиграть практически все оставшиеся турниры, а их осталось немного. Думаю, что Медведев и Рублёв отберутся», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Даниил Медведев и Андрей Рублёв идут на пятом и шестом месте в Чемпионской гонке ATP.

Чемпионская гонка ATP от 17 октября



1. Карлос Алькарас (Испания) — 6460.

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.

3. Каспер Рууд (Норвегия) — 4930.

4. Стефанос Циципас (Греция) — 4885.

5. Даниил Медведев (Россия) — 3555.

6. Андрей Рублёв (Россия) — 3440.

7. (8) Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3065.

8. (7) Тейлор Фритц (США) — 2885.

9. Хуберт Хуркач (Польша) — 2725.

10. Новак Джокович (Сербия) — 2720…

17. Карен Хачанов (Россия) — 1900…

61. (63) Аслан Карацев (Россия) — 755…

87. Роман Сафиуллин (Россия) — 586…

92. Павел Котов (Россия) — 558.