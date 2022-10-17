Анна Блинкова выложила эмоциональный пост после дебютного трофея WTA
Поделиться
Российская теннисистка Анна Блинкова (138-я ракетка мира) выложила эмоциональный пост после того, как стала победительницей хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), который стал для неё дебютным трофеем в карьере.
«Чемпионка! Огромное спасибо моей команде и моей семье за их усилия и поддержку. Давайте продолжим делать тяжёлую работу, чтобы достичь ещё большего. Спасибо турниру за такую организацию. Я по-настоящему наслаждалась всей этой неделей. До встречи в следующем году», — написала Блинкова в своих социальных сетях.
В финальном матче турнира Блинкова обыграла итальянку Ясмине Паолини со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Блинкова вернётся в топ-100 мирового рейтинга, она поднимется на 80-е место.
Комментарии
- 17 октября 2022
-
20:47
-
20:37
-
20:27
-
20:19
-
19:54
-
19:45
-
19:13
-
18:36
-
18:22
-
17:36
-
17:35
-
17:10
-
16:51
-
16:06
-
15:50
-
14:51
-
14:14
-
13:23
-
12:43
-
12:16
-
10:45
-
10:23
-
09:34
-
09:17
-
09:16
-
09:04
-
08:45
-
08:30
-
08:24
-
08:13
-
07:47
-
07:36
-
07:23
-
06:09
-
04:59
Партнерский контент