Анна Блинкова выложила эмоциональный пост после дебютного трофея WTA

Российская теннисистка Анна Блинкова (138-я ракетка мира) выложила эмоциональный пост после того, как стала победительницей хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), который стал для неё дебютным трофеем в карьере.

«Чемпионка! Огромное спасибо моей команде и моей семье за их усилия и поддержку. Давайте продолжим делать тяжёлую работу, чтобы достичь ещё большего. Спасибо турниру за такую организацию. Я по-настоящему наслаждалась всей этой неделей. До встречи в следующем году», — написала Блинкова в своих социальных сетях.

В финальном матче турнира Блинкова обыграла итальянку Ясмине Паолини со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Блинкова вернётся в топ-100 мирового рейтинга, она поднимется на 80-е место.