Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Блинкова выложила эмоциональный пост после дебютного трофея WTA

Анна Блинкова выложила эмоциональный пост после дебютного трофея WTA
Комментарии

Российская теннисистка Анна Блинкова (138-я ракетка мира) выложила эмоциональный пост после того, как стала победительницей хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), который стал для неё дебютным трофеем в карьере.

«Чемпионка! Огромное спасибо моей команде и моей семье за их усилия и поддержку. Давайте продолжим делать тяжёлую работу, чтобы достичь ещё большего. Спасибо турниру за такую организацию. Я по-настоящему наслаждалась всей этой неделей. До встречи в следующем году», — написала Блинкова в своих социальных сетях.

В финальном матче турнира Блинкова обыграла итальянку Ясмине Паолини со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Блинкова вернётся в топ-100 мирового рейтинга, она поднимется на 80-е место.

Из квалификации — в чемпионки! Блинкова завоевала 1-й титул в карьере под конец сезона Из квалификации — в чемпионки! Блинкова завоевала 1-й титул в карьере под конец сезона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022