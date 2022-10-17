Хольгер Руне одержал первую победу под руководством Патрика Муратоглу

19-летний датский теннисист Хольгер Руне (27-й в рейтинге ATP) вышел во второй круг хардового турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), обыграв бразильца Тьяго Монтейро (61-й в рейтинге ATP).

Руне одержал победу со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. На счету Монтейро пять эйсов, одна двойная ошибка, ноль брейк-пойнтов. Руне трижды подал навылет, не допустил и единой двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти возможных.

Во втором круге Руне встретится с чилийцем Кристьяном Гарином, который в свою очередь обыграл австралийца Джэйсона Каблера со счётом 6:2, 6:4.

Призовой фонд турнира составил €648 130. Действующим победителем турнира является американец Томми Пол.

12 октября стало известно, что Руне начал сотрудничество с Патриком Муратоглу, бывшим тренером 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американкой Серены Уильямс и нынешним наставник двукратной чемпионки ТБШ румынки Симоны Халеп.