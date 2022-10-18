Тейлор Фритц опубликовал закулисное фото с Роджером Федерером на прошедшем Кубке Лэйвера

Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц опубликовал в социальных сетях закулисное фото с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером с прощального для него Кубка Лэйвера – 2022. Также в кадр попали канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Джек Сок.

Фото: из личного архива Тейлора Фритца

41-летний Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос».

В прощальном матче он сыграл в паре с соперником и другом испанцем Рафаэлем Надалем. Они в упорной борьбе проиграли представителям сборной мира — Соку и Фрэнсису Тиафо. Позднее сборная мира впервые в истории турнира обыграла команду Европы.