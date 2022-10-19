Рыбакина уверенно разобралась с Каролиной Плишковой в первом круге турнира в Гвадалахаре

В Гвадалахаре (Мексика) на стадионе «Панамерикан Теннис Сентер. Эстадио Тенис Акрон» состоялся матч первого круга одноимённого теннисного турнира категории WTA 1000, в котором сошлись 23-летняя представительница Казахстана Елена Рыбакина (24-й номер рейтинга) и 30-летняя чешка Каролина Плишкова (20-е место рейтинга).
Встреча завершилась победой Рыбакиной в двух сетах – 7:6 (7:5), 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 17 минут.
На счету Плишковой четыре подачи навылет, шесть двойных ошибок и два из трёх (67%) реализованных брейк-пойнтов. У её соперницы – девять эйсов, две двойные ошибки и четыре из пяти (80%) удачных брейк-пойнтов.
Во втором круге соревнований в Гвадалахаре соперницей Елены Рыбакиной станет 28-летняя представительница США Джессика Пегула (5-я ракетка мира).
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