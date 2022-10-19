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Рыбакина уверенно разобралась с Каролиной Плишковой в первом круге турнира в Гвадалахаре

Рыбакина уверенно разобралась с Каролиной Плишковой в первом круге турнира в Гвадалахаре
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В Гвадалахаре (Мексика) на стадионе «Панамерикан Теннис Сентер. Эстадио Тенис Акрон» состоялся матч первого круга одноимённого теннисного турнира категории WTA 1000, в котором сошлись 23-летняя представительница Казахстана Елена Рыбакина (24-й номер рейтинга) и 30-летняя чешка Каролина Плишкова (20-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Рыбакиной в двух сетах – 7:6 (7:5), 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 17 минут.

На счету Плишковой четыре подачи навылет, шесть двойных ошибок и два из трёх (67%) реализованных брейк-пойнтов. У её соперницы – девять эйсов, две двойные ошибки и четыре из пяти (80%) удачных брейк-пойнтов.

Во втором круге соревнований в Гвадалахаре соперницей Елены Рыбакиной станет 28-летняя представительница США Джессика Пегула (5-я ракетка мира).

Сетка турнира в Гвадалахаре.
Гвадалахара-2. 1-й круг
19 октября 2022, среда. 00:10 МСК
Елена Рыбакина
24
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 5 		2  
         
Каролина Плишкова
20
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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Новости. Теннис
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