Андрееску пробилась в 3-й круг турнира в Гвадалахаре, обыграв Квитову

В Гвадалахаре (Мексика) на стадионе «Панамерикан Теннис Сентер. Грандстэнд» состоялся матч второго круга одноимённого теннисного турнира категории WTA 1000, в котором сошлись 22-летняя канадка Бьянка Андрееску (59-е место рейтинга) и 32-летняя представительница Чехии Петра Квитова (21-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Андрееску в трёх сетах – 3:6, 6:2, 6:0. Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут.

На счету Квитовой четыре подачи навылет, восемь двойных ошибок и четыре из 12 (33%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – один эйс, пять двойных ошибок и восемь из 20 (40%) удачных брейк-пойнтов.

В третьем круге соревнований в Гвадалахаре соперницей Андрееску станет победительница пары Елена Рыбакина (Казахстан) – Джессика Пегула (США).