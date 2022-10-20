Пегула обыграла Рыбакину и вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре

В Гвадалахаре (Мексика) на стадионе «Панамерикан Теннис Сентер. Эстадио Тенис Акрон» состоялся матч второго круга одноимённого теннисного турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 23-летняя представительница Казахстана Елена Рыбакина (24-й номер рейтинга) и 28-летняя американка Джессика Пегула (пятое место рейтинга).
Встреча завершилась победой Пегулы – 2:6, 6:3, 7:6 (10:8). Продолжительность игры составила 2 часа и 7 минут.
На счету Пегулы две подачи навылет, семь двойных ошибок и три из восьми (38%) реализованных брейк-пойнтов. У её соперницы – 14 эйсов, четыре двойные ошибки и четыре из восьми (50%) реализованных брейк-пойнтов.
Во втором круге соревнований в Гвадалахаре соперницей Джессики Пегулы станет 22-летняя представительница Канады Бьянка Андрееску (59-я ракетка мира).
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