Пегула обыграла Рыбакину и вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре

В Гвадалахаре (Мексика) на стадионе «Панамерикан Теннис Сентер. Эстадио Тенис Акрон» состоялся матч второго круга одноимённого теннисного турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 23-летняя представительница Казахстана Елена Рыбакина (24-й номер рейтинга) и 28-летняя американка Джессика Пегула (пятое место рейтинга).



Встреча завершилась победой Пегулы – 2:6, 6:3, 7:6 (10:8). Продолжительность игры составила 2 часа и 7 минут.

На счету Пегулы две подачи навылет, семь двойных ошибок и три из восьми (38%) реализованных брейк-пойнтов. У её соперницы – 14 эйсов, четыре двойные ошибки и четыре из восьми (50%) реализованных брейк-пойнтов.



Во втором круге соревнований в Гвадалахаре соперницей Джессики Пегулы станет 22-летняя представительница Канады Бьянка Андрееску (59-я ракетка мира).