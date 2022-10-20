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Пегула обыграла Рыбакину и вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре

Пегула обыграла Рыбакину и вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре
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В Гвадалахаре (Мексика) на стадионе «Панамерикан Теннис Сентер. Эстадио Тенис Акрон» состоялся матч второго круга одноимённого теннисного турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 23-летняя представительница Казахстана Елена Рыбакина (24-й номер рейтинга) и 28-летняя американка Джессика Пегула (пятое место рейтинга).

Встреча завершилась победой Пегулы – 2:6, 6:3, 7:6 (10:8). Продолжительность игры составила 2 часа и 7 минут.

На счету Пегулы две подачи навылет, семь двойных ошибок и три из восьми (38%) реализованных брейк-пойнтов. У её соперницы – 14 эйсов, четыре двойные ошибки и четыре из восьми (50%) реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге соревнований в Гвадалахаре соперницей Джессики Пегулы станет 22-летняя представительница Канады Бьянка Андрееску (59-я ракетка мира).

Гвадалахара-2. 2-й круг
20 октября 2022, четверг. 00:10 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 7 10
6 		3 6 8
         
Елена Рыбакина
24
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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