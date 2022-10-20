Дарья Савилл эмоционально высказалась о своей травматичности, сравнив свою карьеру с шоу

Австралийская теннисистка Дарья Савилл (56-я в рейтинге WTA) эмоционально высказалась о своих травмах, сравнив свою карьеру с шоу.
«Кто бы ни написал моё шоу, можете ли вы перестать делать моему персонажу операцию каждый сезон из-за травмы? Если не будет финального поворота шоу, где мой персонаж выиграет турнир «Большого шлема», то я думаю, что мы потеряем рейтинги, так как это теннисное шоу, а не реабилитационное», — написала Савилл в социальных сетях.
Напомним, что в сентябре в матче с японкой Наоми Осакой на турнире в Токио (Япония) Савилл порвала крестообразную связку.
Дарья Гаврилова (девичья фамилия теннисистки) с 2018 года была помолвлена с австралийским теннисистом Люком Савиллом. В декабре 2021 года состоялась их свадьба, после чего Гаврилова сменила фамилию и стала выступать в туре под именем Дарья Савилл.
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