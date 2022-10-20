Ольховский оценил шансы Касаткиной и Кудерметовой попасть на Итоговый турнир WTA

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте российский теннисист Андрей Ольховский высказался о шансах российских теннисисток Вероники Кудерметовой и Дарьи Касаткиной попасть на Итоговый чемпионат WTA.
Сегодня, 20 октября, в матче третьего круга турнира категории WTA-1000, который проходит в Гвадалахаре (Мексика), восьмая сеяная Кудерметова сыграет с 12-й ракеткой соревнований представительницей Латвии Еленой Остапенко. А седьмая сеяная Касаткина сыграет с соотечественницей Анной Калинской.
«Попасть на Итоговый можно и без полуфинала. Считаю, у Касаткиной и Кудерметовой хорошие шансы, обе хорошо играют, имеют достаточное количество очков, находятся в хорошей форме», – сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 20 октября 2022
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