Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000, который проходит в Гвадалахаре (Мексика). В матче третьего круга соревнований восьмая сеяная Кудерметова нанесла поражение 12-й ракетке турнира Елене Остапенко из Латвии со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.
Кудерметова 11 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. Остапенко подала два эйса, трижды ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.
Кудерметова впервые обыграла Остапенко в официальном матче. Ранее соперницы встречались в финале турнира-2022 в Дубае, тогда сильнее была представительница Латвии — 6:0, 6:4.
За выход в полуфинал в Гвадалахаре Кудерметова сыграет с победительницей матча между 14-й сеяной американкой Даниэль Коллинз и 4-й ракеткой турнира гречанкой Марией Саккари.
- 20 октября 2022
-
22:13
-
21:00
-
20:30
-
20:20
-
19:20
-
19:00
-
18:34
-
17:23
-
16:21
-
15:37
-
15:33
-
14:56
-
14:32
-
13:10
-
13:01
-
12:57
-
12:15
-
11:44
-
11:30
-
11:19
-
10:56
-
10:40
-
10:17
-
09:30
-
09:27
-
09:09
-
08:35
-
08:05
-
07:43
-
07:35
-
07:27
-
07:07
-
06:35
-
05:57
-
02:18