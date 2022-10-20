Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000, который проходит в Гвадалахаре (Мексика). В матче третьего круга соревнований восьмая сеяная Кудерметова нанесла поражение 12-й ракетке турнира Елене Остапенко из Латвии со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Кудерметова 11 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. Остапенко подала два эйса, трижды ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

Кудерметова впервые обыграла Остапенко в официальном матче. Ранее соперницы встречались в финале турнира-2022 в Дубае, тогда сильнее была представительница Латвии — 6:0, 6:4.

За выход в полуфинал в Гвадалахаре Кудерметова сыграет с победительницей матча между 14-й сеяной американкой Даниэль Коллинз и 4-й ракеткой турнира гречанкой Марией Саккари.