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Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре

Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000, который проходит в Гвадалахаре (Мексика). В матче третьего круга соревнований восьмая сеяная Кудерметова нанесла поражение 12-й ракетке турнира Елене Остапенко из Латвии со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Кудерметова 11 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. Остапенко подала два эйса, трижды ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

Кудерметова впервые обыграла Остапенко в официальном матче. Ранее соперницы встречались в финале турнира-2022 в Дубае, тогда сильнее была представительница Латвии — 6:0, 6:4.

За выход в полуфинал в Гвадалахаре Кудерметова сыграет с победительницей матча между 14-й сеяной американкой Даниэль Коллинз и 4-й ракеткой турнира гречанкой Марией Саккари.

Гвадалахара-2. 3-й круг
20 октября 2022, четверг. 20:35 МСК
Вероника Кудерметова
12
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Елена Остапенко
23
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
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