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Саккари вышла в третий раунд турнира в Гвадалахаре, следующий соперник – Кудерметова

Саккари вышла в третий раунд турнира в Гвадалахаре, следующий соперник – Кудерметова
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В Гвадалахаре (Мексика) на стадионе «Панамерикан Теннис Сентер. Эстадио Тенис Акрон» состоялся матч третьего круга одноимённого теннисного турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 27-летняя представительница Греции Мария Саккари (6-й номер рейтинга) и 28-летняя американка Даниэль Коллинз (16-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Саккари – 5:7, 6:3, 6:3. Продолжительность игры составила 2 часа и 17 минут.

На счету Саккари три подачи навылет, четыре двойные ошибки и пять из 11 (45%) реализованных брейк-пойнтов. У её соперницы – пять эйсов, 11 двойных ошибок и три из семи (43%) реализованных брейк-пойнтов.

В четвёртом круге соревнований в Гвадалахаре соперницей Марии Саккари будет российская теннисистка Вероника Кудерметова, которая обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко.

Гвадалахара-2. 3-й круг
21 октября 2022, пятница. 03:10 МСК
Даниэль Коллинз
16
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 3
5 		6 6
         
Мария Саккари
6
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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Новости. Теннис
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