Саккари вышла в третий раунд турнира в Гвадалахаре, следующий соперник – Кудерметова

В Гвадалахаре (Мексика) на стадионе «Панамерикан Теннис Сентер. Эстадио Тенис Акрон» состоялся матч третьего круга одноимённого теннисного турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 27-летняя представительница Греции Мария Саккари (6-й номер рейтинга) и 28-летняя американка Даниэль Коллинз (16-е место рейтинга).
Встреча завершилась победой Саккари – 5:7, 6:3, 6:3. Продолжительность игры составила 2 часа и 17 минут.
На счету Саккари три подачи навылет, четыре двойные ошибки и пять из 11 (45%) реализованных брейк-пойнтов. У её соперницы – пять эйсов, 11 двойных ошибок и три из семи (43%) реализованных брейк-пойнтов.
В четвёртом круге соревнований в Гвадалахаре соперницей Марии Саккари будет российская теннисистка Вероника Кудерметова, которая обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко.
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