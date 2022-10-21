«Шикарно». Чесноков — о попадании Касаткиной на Итоговый турнир WTA

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал попадание российской теннисистки Дарьи Касаткиной на Итоговый турнир WTA.

«Шикарно, что Даша отобралась на Итоговый турнир WTA. Я рад за неё. Попасть туда — это колоссальный успех. Вы даже не представляете, каким трудом иногда даются очки на турнирах WTA и ATP», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Касаткина квалифицировалась на Итоговый турнир после победы белорусской теннисистки Виктории Азаренко над американкой Мэдисон Кис на турнире в Гвадалахаре. Сама же Касаткина в трёх сетах потерпела поражение от своей соотечественницы Анны Калинской — 2:6, 6:2, 3:6. Продолжительность игры составила 1 час и 45 минут.