«Шикарно». Чесноков — о попадании Касаткиной на Итоговый турнир WTA
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал попадание российской теннисистки Дарьи Касаткиной на Итоговый турнир WTA.
«Шикарно, что Даша отобралась на Итоговый турнир WTA. Я рад за неё. Попасть туда — это колоссальный успех. Вы даже не представляете, каким трудом иногда даются очки на турнирах WTA и ATP», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Касаткина квалифицировалась на Итоговый турнир после победы белорусской теннисистки Виктории Азаренко над американкой Мэдисон Кис на турнире в Гвадалахаре. Сама же Касаткина в трёх сетах потерпела поражение от своей соотечественницы Анны Калинской — 2:6, 6:2, 3:6. Продолжительность игры составила 1 час и 45 минут.
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