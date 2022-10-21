«Это несправедливо, но ты выиграешь этот бой». Экс 11-я ракетка мира поддержала Халеп
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Французская теннисистка, обладательница шести титулов WTA Ализе Корне поддержала Симону Халеп после обнародования информации об отстранении румынки. Ранее Международное агентство по честности заявило о том, что двукратная обладательница турниров «Большого шлема» временно не сможет выступать на профессиональном уровне. В её крови был обнаружен препарат, запрещённый Всемирным антидопинговым агентством.
«С тобой до конца, Симона. Это несправедливо, но ты выиграешь этот бой», — написала Корне в социальных сетях.
Пока не будет известен результат пробы B, Халеп не сможет участвовать в профессиональных матчах. Проба A, показавшая положительный результат, была взята в августе текущего года на Открытом чемпионате США.
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