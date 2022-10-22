Муратоглу обратился к Халеп после её заявления о допинге

Французский теннисный тренер Патрик Муратоглу высказался о своей подопечной Симоне Халеп. Румынка временно отстранена от соревнований из-за препарата, найденного в её крови и запрещённого ВАДА. Тест взяли на Открытом чемпионате США в августе текущего года. Халеп уступила на US Open в первом круге и больше не выступала на профессиональном уровне в 2022 году.
«Я поддерживаю тебя на 100% в этом бою, Симона. До конца», — написал Муратоглу в социальных сетях.
«Мы сделаем это, Патрик», — ответила теннисистка.
Напомним, 12 октября стало известно, что датский теннисист Хольгер Руне начал сотрудничество с Патриком Муратоглу, бывшим тренером 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема», американки Серены Уильямс и нынешним наставником двукратной чемпионки ТБШ, румынки Симоны Халеп.
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