Определились все теннисистки, которые примут участие на Итоговом турнире WTA в в Форт-Уэрте (штат Техас, США), который пройдёт с 31 октября по 7 ноября.
Обладательницами путёвок на турнир стали полька Ига Свёнтек, представительница Туниса Онс Жабер, американки Джессика Пегула и Кори Гауфф, француженка Каролин Гарсия, белоруска Арина Соболенко, россиянка Дарья Касаткина и гречанка Мария Саккари.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему: «Кто станет чемпионкой Итогового турнира WTA — 2022 в Форт-Уэрте?»
Если у вас не отображается опрос, его можно пройти по ссылке.
Итоговый турнир WTA проводится с 1972 года. В прошлом году чемпионкой этих соревнований стала испанка Гарбинье Мугуруса, которая обыграла в финале эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 7:5.
Соболенко зажигательно танцует после квалификации на Итоговый:
- 22 октября 2022
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