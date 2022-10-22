Определились все теннисистки, которые примут участие на Итоговом турнире WTA в в Форт-Уэрте (штат Техас, США), который пройдёт с 31 октября по 7 ноября.

Обладательницами путёвок на турнир стали полька Ига Свёнтек, представительница Туниса Онс Жабер, американки Джессика Пегула и Кори Гауфф, француженка Каролин Гарсия, белоруска Арина Соболенко, россиянка Дарья Касаткина и гречанка Мария Саккари.



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему: «Кто станет чемпионкой Итогового турнира WTA — 2022 в Форт-Уэрте?»

Если у вас не отображается опрос, его можно пройти по ссылке.

Итоговый турнир WTA проводится с 1972 года. В прошлом году чемпионкой этих соревнований стала испанка Гарбинье Мугуруса, которая обыграла в финале эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 7:5.

Соболенко зажигательно танцует после квалификации на Итоговый: